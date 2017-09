Der Hurrikan "Irma" hat auf dem Weg von Kuba Richtung Florida Keys wieder an Kraft gewonnen. Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stuft ihn nun als Hurrikan der Kategorie 4 ein, der zweithöchsten Kategorie. Die Meteorologen erwarten, dass er Windstärken von bis zu 210 Kilometern pro Stunde erreichen wird.



Zuvor hatte der Sturm bei seinem Zug über den Norden Kubas etwas an Kraft verloren, blieb aber extrem gefährlich.

Bewohner von Florida Keys alarmiert

Derzeit steuert der Sturm weiter auf die Florida Keys zu. Um sieben oder acht Uhr Ortszeit erwarten die Meteorologen dort Windgeschwindigkeiten in Hurrikan-Stärke.

Der Nationale Wetterdienst forderte auf Twitter eindringlich dazu auf, sich jetzt in Sicherheit zu bringen. "Bleiben sie drinnen und verbarrikadieren sich", mit diesen Worten wanden sich die Meteorologen an alle, die noch auf den Inseln geblieben sind. Als weitere Vorsichtsmaßnahme rieten sie zu ordentlichem Schuhwerk und dazu, alles zu nutzen, was vor umherfliegenden Gegenständen schützt - Kissen, Decken, Helme und Matratzen.



Bereits am Samstag waren auf den Keys Windgeschwindigkeiten von bis zu 119 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Auf den Inseln leben rund 70.000 Menschen. Inzwischen schlossen die Behörden alle Kliniken und Notaufnahmen, Häftlinge wurden aufs Festland gebracht. Die einzige Landverbindung zwischen den Inseln und dem Festland ist der Overseas Highway.

6,5 Millionen Menschen sollen ihre Häuser verlassen

Inzwischen suchten auf dem Festland in Florida 75.000 Menschen Notunterkünfte die rund 390 Notunterkünfte auf, die in Florida derzeit bereit stehen. Insgesamt wurden mehr als 6,5 Millionen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen und damit mehr als 30 Prozent der Einwohner Floridas. Floridas Gouverneur Rick Scott erklärte, "Irma" sei größer als der Bundesstaat. "Das ist ein tödlicher Sturm", sagte er. Hunderttausende weitere Menschen hätten sich selbst um eine Notunterkunft gekümmert.