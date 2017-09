"Irma" wütet weiter Mindestens zehn Sturmtote in den USA

Der Tropensturm "Irma" hat in den USA weitere Todesopfer gefordert. Medienberichten zufolge starben in den USA mindestens zehn Menschen: Sechs in Florida, drei in Georgia, ein Opfer gab es in South Carolina. Es ist wahrscheinlich, dass die Zahlen noch weiter ansteigen werden.



Auch in der Karibik sind bisher 34 Menschen durch den Sturm "Irma" ums Leben gekommen, darunter 10 in Kuba. Damit ist Zahl der Todesopfer durch "Irma" vorläufig auf insgesamt 45 gestiegen.