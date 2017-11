100 Jahre Oktoberrevolution Lenin nutzte Leipzigs linke Szene

Die rosa Hauswand ist mit Graffiti übersät. Die braunen Fensterläden sind zerstört. Das einstöckige Haus mit dem Flachdach gibt ein trauriges Bild ab. Hier in der Russenstraße 48 in Leipzig-Probstheida wurde vor über 100 Jahren die erste Ausgabe der russischen Zeitung "Iskra" gedruckt. Sie war ein früh-revolutionäres Organ der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands.

Doch nichts erinnert heute mehr an die damalige Druckerei. Weshalb ein Anwohner auch lange nichts darüber wusste. "Aber wir sitzen abends in der Woche mit Kollegen und Freunden zusammen und da hat uns einer darauf hingewiesen." Eine andere Frau berichtet, dass immer wieder Blumen vor dem Haus abgelegt werden.

Lenin nutzte Leipzigs linke Szene

Blumen vielleicht für den Anführer der späteren Oktoberrevolution – Lenin. Der war um 1900 in Leipzig und hat unter anderem in dieser Druckerei die erste Ausgabe der "Iskra" redigiert. Johanna Sänger vom Stadtgeschichtlichen Museum erklärt, warum die Kontaktmänner Lenins dafür ausgerechnet Leipzig ausgewählt hatten. "Leipzig war ja zu dem Zeitpunkt ein wichtiger Ort der deutschen Sozialdemokratie. Es gab hier eine starke Partei, es gab Publikationen, es gab die 'Leipziger Volkszeitung' schon."

In dieser starken Szene habe man sich gut vernetzen können - gerade, wenn man etwas vorgehabt habe, was nicht jeder wissen sollte. "Es war ja alles konspirativ", sagt Sänger.

Lenins Sofa kam zur "Leipziger Volkszeitung"

Unkraut und Graffiti: die Hauswand des ehemaligen Iskra-Gebäudes heute Bildrechte: MDR/Thomas Matsche Zwischen 1912 bis 1914 war Lenin nochmals in Leipzig. Er traf sich in der Südvorstadt mit Exilrussen. Was dort besprochen wurde, sei nicht überliefert, erklärt Sänger. Nach dem zweiten Weltkrieg ließ die DDR-Regierung aber an den Orten, an denen Lenin weilte, bronzene Erinnerungstafeln aufhängen.



Etwa in der Steinstraße 28. Aus einer anderen Wohnung wurden ein Sofa und Bett entnommen, auf denen Lenin gesessen und geschlafen haben soll. Die Möbel wurden dann in einer Lenin-Gedenkstätte im früheren Gebäude der "Leipziger Volkszeitung" aufgestellt.

DDR stilisierte "Iskra"-Druckerei zur Pilgerstätte

Das Redaktionsgebäude befand sich damals noch östlich des Hauptbahnhofs. Auch die einstige "Iskra"-Druckerei stilisierte die DDR zur Lenin-Pilgerstätte für Arbeitskollektive und Jugendweihen um. Die dort ausgestellten Druckmaschinen waren aber nicht mehr authentisch, sagt Johanna Sänger. Die DDR habe Leipzig einfach für den Lenin-Kult gebraucht.



"In Berlin zum Beispiel, wo Lenin häufiger war, gab es in der Staatsbibliothek nur eine Gedenktafel - aber die Wohnungen, in denen er sich aufgehalten hat, lagen tragischerweise alle in West-Berlin." So sei Leipzig für die DDR der einzige authentische Ort gewesen, wo Lenins Aufenthalte nachweisbar waren.

Die zwei Lenin-Gedenkstätten in der Stadt wurden beide nach der Wende geschlossen. Das ehemalige "Iskra"-Gelände ist heute in Privathand. Die Pläne des Besitzers sind unklar. Die "Lenin-Möbel" lagern im Magazin des Stadtgeschichtlichen Museums. Wer will, kann sie sich online in der Objektdatenbank des Museums anschauen. Lenin, umringt von Genossen, auf einer Zeichnung Bildrechte: dpa