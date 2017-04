Der Hauptangeklagte wurde wegen Mordversuchs verurteilt. Mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld kann er nicht nach 15 Jahren vorzeitig entlassen werden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der gebürtige Oldenburger im Dezember 2012 im Hauptbahnhof Bonn eine Tasche mit einer Rohrbombe platziert hatte, die wegen eines Konstruktionsfehlers nicht explodierte.

Dezember 2012: Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Bundespolizei vor dem Hauptbahnhof in Bonn. Bildrechte: -/Express/dapd

Insgesamt standen vier Angeklagte in dem Verfahren vor Gericht, in dem es auch um den geplanten Mord an einem Politiker der rechten Partei Pro NRW ging. Sie wollten sich demnach für islamfeindliche Provokationen im NRW-Landtagswahlkampf rächen.



Zwei der weiteren Angeklagten wurden zu jeweils zwölf Jahren verurteilt, der vierte Angeklagte zu neuneinhalb Jahren Haft. Sie hatten nach Überzeugung des Gerichts ein Mordkomplott gegen einen Politiker der rechten Partei Pro NRW geschmiedet.