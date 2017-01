Die türkische Polizei hat den mutmaßlichen Angreifer auf einen Istanbuler Club in der Silvesternacht gefasst. Der Mann sei im Stadtviertel Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen worden, meldeten die staatliche Nachrichtenagentur und andere türkische Medien.

Der Angreifer war in der Silvesternacht in den Istanbuler Club "Reina" eingedrungen und hatte wahllos auf Feiernde geschossen. Dabei tötete er 39 Menschen, darunter mindestens 26 Ausländer. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Dem Täter gelang anschließend die Flucht. Später bekannte sich die Terrormiliz IS zu dem Anschlag.