Mit 91 Jahren US-Komiker Jerry Lewis gestorben

Der US-Komiker Jerry Lewis ist tot. Wie sein Agent und seine Familie bestätigten, starb der Entertainer am Sonntag in seinem Haus in Las Vegas. Er wurde 91 Jahre alt. Lewis begeisterte in den 50er- und 60er-Jahren mit seinen Filmen ein Millionenpublikum.