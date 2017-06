Drei von vier Juden in Deutschland erleben Antisemitismus

Wie Svetlanas Jugendlichen geht es vielen Juden in Deutschland. Das zeigt eine Untersuchung des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus. Die Forschungsgruppe wurde vom Bundestag berufen, um die Rolle des Antisemitismus in Deutschland einzuschätzen. Im April wurde der Bericht des Expertenkreises vorgelegt. Aus dem geht hervor, dass mehr als drei Viertel der Juden in Deutschland Antisemitismus im Alltag erleben. Auch in Leipzig ist er ein alltägliches Problem, sagt der Rabbiner der Leipziger Gemeinde Zsolt Balla.

Vor ein paar Jahren, schrien manche unserer Nachbaren ´dreckige Juden`. Das ist explizit. Zsolt Balla, Rabbiner der Leipziger Gemeinde

Hakenkreuze, Pöbeleien, Bedrohungen

Und es ist kein Einzelfall. Zwar könne die Jüdische Gemeinde in Leipzig insgesamt gut leben und wachsen, dennoch wird die Gemeinde immer wieder Ziel antisemitischer Anfeindungen, wie Svetlana Tarassova erzählt.

Dieses Jahr habe es zwei Vorfälle gegeben. Zum einen sei im April ein Hakenkreuz an die Wand an der Tür gesprüht worden. Zum anderen hätten sie einen Brief an der Tür gefunden, in dem gestanden habe, dass sie alle in die Gaskammer gehören würden. Das sei unangenehm und beängstigend.

Gemeinde wünscht sich Dialog und Austausch

Dabei ist Antisemitismus nicht immer so offensichtlich. Der Expertenkreis zeigt in seinem Bericht, dass offener Antisemitismus in Deutschland zwar von der Gesellschaft so sehr abgelehnt werde, wie noch nie. Gleichzeitig nehme die Zustimmung zu anderen Antisemitismusformen zu. Dazu zählt zum Beispiel die Forderung nach einem Schlussstrich unter die Geschichte des Holocaust oder wenn Juden weltweit für die Politik Israels beschuldigt werden. Trotz dieser alltäglichen Erfahrungen meint Jugendgruppen-Leiterin Svetlana Tarassova:

Wir machen keinen Aufstand so groß in der Öffentlichkeit, weil wir wirklich nicht die ganze Gesellschaft dafür verantwortlich machen können. Es geht immer wieder um Individuen. Svetlana Tarassova, Jugendgruppen-Leiterin

Diese Botschaft möchte sie an ihre Jugendlichen weitergeben und sie ermutigen, ihr Judentum auch in Zukunft auszuleben. Außerdem wünscht sie sich eine Begegnung zwischen Juden und Nicht-Juden in Leipzig. Durch einen Dialog lasse sich der Antisemitismus in Leipzig zwar nicht beseitigen, aber vielleicht verringern.