Die in einer Gartenlaube in Arnstein bei Würzburg tot aufgefundenen Jugendlichen sind erstickt. Wie die Polizei mitteilte, starben die jungen Leute im Alter von 18 und 19 Jahren an einer Kohlenmonoxidvergiftung . Das habe die Obduktion ergeben.

Unklar ist weiter, wie es zur Vergiftung kam. Sie sucht weiter nach der Ursache für den Austritt des giftigen Gases. Ein Polizeisprecher sagte,außer einem Holzofen, mit dem die Jugendlichen die Laube beheizten, kämen auch mehrere andere Geräte in dem Häuschen dafür in Frage. Eine bewusste Manipulation schloss er aus. Bereits unmittelbar nach dem Fund der Toten hatte die Polizei ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen.

Ein Vater hatte die Leichen am Sonntag in seinem Gartenhäuschen entdeckt. Unter den Toten waren auch seine Tochter und sein Sohn. Die fünf junge Männer und die Frau hatten am Sonnabend in der abgelegenen Laube eine Party gefeiert. Als der Vater auch am Sonntagmorgen nichts von seinen Kindern gehört hatte, schaute er nach.