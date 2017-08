Junggesellenabschiede Wer sich nicht benimmt, bekommt kein Bier

Freitag- und Samstagabend wird es lebhaft in der Kleinen Fleischergasse in der Leipziger Innenstadt. Dann ziehen bunt gekleidete, zunehmend alkoholisiserte Grüppchen durch die engen Gassen und feiern "den letzten Tag in Freiheit".

Junggesellenabschiede bei Hotelbetreibern unbeliebt

Das Five Elements Hostel hat seinen Sitz mitten im Zentrum des Geschehens. Geschäftsführerin Leila Yousefvand: "Anfangs war es vielleicht mal ein Junggesellenabschied im Monat. Mittlerweile sind es drei oder vier Junggesellenabschiede pro Wochenende. Wir versuchen das ja mittlerweile zu verhindern, diese Reservierungen überhaupt anzunehmen."

Das primäre Problem, erzählt die 31-Jährige, sei die Lautstärke. In einem Hostel, wo Familien, Pärchen oder Messe-Reisende gleichermaßen schlafen wollten, störten die Gruppen. Laut Yousefvand ziehen sie laut polternd durchs Haus: "Es ist meistens verbunden mit dem hohen Alkoholkonsum. Da ist schon diese Grundeinstellung bei der Anreise da: Wir lassen es jetzt richtig krachen dieses Wochenende."

Bars haben mit den Feiernden weniger Probleme

In der Leipziger Innenstadt wirkt dieses Problem hausgemacht. Einige Kneipen und Bars bieten spezielle Pakete für Junggesellenabschiede an. Dazu gehören Fleisch, Bier und auch mal Tabledance, erzählt Jenny Koßmann vom Irish Pub im angrenzenden Barfußgässchen: "Wir bieten selber Junggesellen-Specials in verschiedener Art an. Im überwiegenden Teil machen wir positive Erfahrungen, sonst würden wir das ja nicht anbieten."

Die Gastwirte scheinen kein Problem mit den Feiernden zu haben. Das bestätigen auch die Regionalstellen vom DEHOGA - dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Man habe ganz andere Probleme wie das Arbeitszeitgesetz oder den Fachkräftemangel zu bewältigen, heißt es von der DEHOGA Sachsen.

Wer sich nicht benimmt, bekommt kein Bier

Und wenn dann doch mal einer der Zukünftigen über die Stränge schlägt? "Dann haut der Kellner schonmal mit der Faust auf den Tisch. Anschließend reicht oft ein böses Wort. Die haben ja alle Durst und wollen noch ein bisschen bei uns sitzen bleiben. Da ist das schnell geklärt", sagt Jenny Koßmann vom Irish Pub.

Und wer sitzen bleibt, trinkt dann auch noch ein Bier oder zwei oder mehr. Das spült Geld in die Kassen. In anderen deutschen Städten verweigern immer mehr Wirte den grölenden Junggesellen den Eintritt. In Regensburg haben 15 Wirte ein Manifest aufgesetzt, in dem es heißt: "Über die Jahre hinweg sei aus dem letzten Aufbäumen vor der Ehe eine Olympiade der Peinlichkeiten, der Aggression und der Zerstörungswut geworden."