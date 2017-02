Zwei Stapel Fotos liegen vor einem kleinen Mädchen auf dem Tisch. Ihr wird gesagt: Einer der zwei obenauf sichtbaren Menschen sei "richtig, richtig schlau". Das Mädchen soll dann raten wer und tippt ab dem sechsten Lebensjahr meistens auf das Foto mit dem Mann. Das ist nur ein Beweis für schwindendes Selbstbewusstsein junger Mädchen, veröffentlicht als Studie im renommierten Magazin "Science". Für Diplom-Pädagogin Judith Linde-Kleiner kein verwunderliches Ergebnis. Sie berät Erzieher im Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt: "Was ich sehe ist, dass Informationen über Geschlechterrollen viel von den Erwachsenen vermittelt werden, die drumherum sind. Diese bewerten zum Beispiel Leistungen von Jungen so, dass die sagen: 'Da warste aber schlau' und Leistungen von Mädchen so, dass die sagen: 'Da warst du aber fleißig.' Das heißt, Mädchen müssen für ihre Leistung arbeiten, Jungs sind mit Intelligenz ausgestattet."

Aber nicht nur die Sprache prägt die Kinder derart. Während sich unsere erwachsene Gesellschaft hin zu gleichen Löhnen für Frau und Mann entwickelt und Elternzeit für Männern normaler wird, erlebt die kindliche Welt das Gegenteil, meint Judith Linde-Kleiner: " Das Spielzeug in den 1970er- und 80er Jahren war mehr unisex als das von heute." Und auch daher kommt es, dass Mädchen sich weniger stark und begabt fühlen. Beispiel Lego-Bauklötze: In der entsprechenden Lego-Werbung der 70er-Jahre bauten Bruder und Schwester noch zusammen ein Haus. "Heute haben wir Lego für Mädchen und Lego für Jungen. Und Lego für Mädchen heißt 'Lego Friends'. Da geht es vor allem um Fürsorge, befreundet sein und sich schick machen. Lego für Jungen heißt dann 'Star Wars' oder so. Und Lego begründet das auch selbst damit, dass das Unternehmen dadurch einen höheren Umsatz hat. Familien, in denen Mädchen und Jungen sind, kaufen doppelt ein."