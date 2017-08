Ein glühend heißer Draht frisst sich durch den Styroporklotz, den Lena in die Spezialmaschine gelegt hat. Es entsteht der Körper eines kleinen Modellautos, für das die 14-jährige noch selbst einen Elektroantrieb bauen muss. Lena ist eines von wenigen Mädchen am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle, das an der Junior-Ingenieur-Akademie teilnimmt: "Ich hab mich schon immer für Technik interessiert, von daher stand es auch für mich genau fest, dass ich in die technische Richtung gehen möchte und hier wird das besonders geprägt, indem wir diese handwerklichen Grundlagen lerne", erzählt sie.

Förderung aus der Wirtschaft

Anders als in vielen anderen Gymnasien gehört hier der Technikunterricht fest ins Schulprogramm, aber eben auch nur für einen Teil der Schüler. Die Deutsche Telekomstiftung fördert mit jeweils 10.000 Euro bundesweit 88 Schulen. In Sachsen-Anhalt sind es sechs, in Sachsen vier. Thüringen dagegen ist eines der wenigen Bundesländer, in denen es überhaupt keine Junior-Ingenieur-Akademien gibt.

Von hier wünschte sich Telekom-Projektleiterin Sandra Heidemann Bewerbungen. Voraussetzung ist, dass der Technikunterricht fest ins Schulprogramm der 8. bis 10. Klasse eingebunden wird. Neben dieser curricularen Verankerung müsse eine Schule bereit sein, sich zu öffnen, Kontakte zu Wirtschaft und Wissenschaft einzugehen, damit Unterricht nicht mehr nur im Klassenzimmer sondern sehr praxis- und projektorientiert stattfinden könne, sagt sie.

Schüler nehmen Projekt sehr gut an

Das Wolff-Gymnasium arbeitet deshalb mit dem Fraunhofer-Institut und der Hochschule Merseburg sowie 20 verschiedenen Wirtschaftspartnern zusammen. Das alles zu organisieren, den Lehrplan genehmigen zu lassen und einen Techniklehrer zu bekommen, wo doch schon in den Kernfächern Lehrermangel herrscht, dauerte ein Jahr. Aber es habe sich gelohnt, erzählt Schulleiter Andreas Slowig.

Von Anfang an habe es so viele Schüleranmeldungen gegeben, sdass die Schule die Plätze für die Junior-Ingenieur-Akademie habe verlosen müssen. Bis heute halte dieser Zuspruch an. Schüler aus der 11. und 12. Klasse würden das Fach weiter belegen wollen, obwohl sie es abwählen könnten, freut sich der Schulleiter. Das sei der schönste Erfolg des Projekts.

Technik vor der Berufswahl ausprobieren

Zudem hält Slowig Technikunterricht gerade auch an Gymnasien für sehr wichtig. Im Gymnasium habe man über viele Jahre sehr stark an den Kopf gedacht, aber die Hände habe man vergessen. Es werde höchste Zeit, dass man hier etwas tue. "Ich habe das gerade bei den Ersten gesehen, da ging es um solche Dinge wie Bohren, Feilen, Sägen. Sie hätten nicht zugucken wollen! Und da ist unsere Schulform genauso in der Pflicht, wie die anderen, denn das hat etwas mit Lebenstüchtigkeit zu tun", stellt er fest.

Das Ziel der Telekom ist es, mehr junge Leute für Ingenieursberufe zu interessieren. Ob das funktioniert, sieht man in Halle erst im nächsten Jahr, wenn die ersten Akademie-Teilnehmer ihr Abi machen. Zugleich soll die Akademie aber auch vor einer falschen Studienwahl schützen, wenn Technik eben doch nicht das Richtige ist.