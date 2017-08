Kay Schönburg ist mit seinen Männern im Einsatz gegen den Riesenbärenklau. Hier kurz vor dem süßen See, direkt neben dem Rad- und Lutherwanderweg, stehen die gigantischen Pflanzen. In der Region gibt es mittlerweile tausende davon. Jetzt, wo die Samen reif werden, beschränken sich die Männer darauf, die Blütendolden von den meterhohen Stängeln zu schneiden, in blaue Säcke zu verpacken und sie in die Müllverbrennung zu bringen.