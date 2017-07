Zehn Tage nach seinemTod ist der frühere Kölner Erzbischof Kardinal Joachim Meisner im Dom der Rheinmetropole beigesetzt worden. Die Totenmesse im Beisein zahlreicher Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und hochrangiger Politiker wie dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zelebrierte Meisners Nachfolger, Erzbischof Rainer Maria Woelki. Seine letzte Ruhe fand der Kardinal anschließend in der Gruft der Erzbischöfe des Kölner Doms.

Die Predigt zum Requiem hielt der Primas von Ungarn Peter Erdö, ein langjähriger Freund Meisners. Der Erzbischof von Esztergom-Budapest würdigte vor allem die Verdienste des verstorbenen Kardinals für die Kirchen in Ost- und Mitteleuropa sowie für die deutsche Wiedervereinigung. Meisner sei ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Wahrheit des Glaubens und ein "dynamischer" Hirte gewesen, der sich stark für Arme und Bedürftige eingesetzt habe, sagte Erdö. In diesem Sinne habe er einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt wie Papst Franziskus.

Auch das Oberhaupt der Katholischen Kirche lobte "den unerschrockenen Einsatz" des verstorbenen Kardinals für Glauben und Kirche. Beim Requiem für Meisner im Kölner Dom verlas der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, eine kurze Botschaft von Papst Franziskus, in der darauf hingewiesen wurde, dass sich Meisner für die Kirche in Ost und West gleichermaßen eingesetzt habe.