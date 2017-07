Früherer Erzbischof Kardinal Meisner ist tot

Joachim Kardinal Meisner ist tot. Wie die Deutsche Bischofskonferenz am Mittwochmorgen bestätigte, ist der frühere Erzbischof von Köln während seines Urlaubs in Bad Füssing "friedlich eingeschlafen".

Meisner, der am 25. Dezember 1933 in Breslau geboren wurde, war zu DDR-Zeiten zunächst Weihbischof in Erfurt und Bischof in der geteilten Stadt Berlin. 1989 wechselte er auf Wunsch von Papst Johannes Paul II., mit dem er eng verbunden war, an die Spitze des Erzbistums Köln.