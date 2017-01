Nur Bares ist Wahres: In Sachen Trinkgeld hält sich Kathrin Stahn vom Leipziger Haaratelier Pollack an dieses Motto. Denn der Abrechnungsaufwand ist ihr einfach zu hoch – auch wenn sie bereits erlebt hat, dass Kunden verlegen in der Tasche herumkramten, und dann gingen, ohne etwas zu geben.

Das schmerzt natürlich, sagt sie. "Sicherlich schon, bei Spontankunden. Aber unsere Stammkunden wissen das grundsätzlich, die legen dann schon alleine das Bargeld hin und zahlen den Rest mit Karte." Frisörin Stahn hat Glück – Stammkunden machen bei ihr den größten Anteil aus. Sie wissen, was sie erwartet. Anders sieht das in der Gastronomie aus.

Immer häufiger: Kein Bargeld dabei

Claudia Thaller-Birkigt, Steuerberaterin bei der Dresdner Kanzlei WNP, berät ihre Kunden unter anderem zu Trinkgeldfragen, und bekommt über sie mit, dass Gäste immer häufiger kein Bargeld für den Service dabei haben. Theoretisch ist es zwar möglich, Trinkgeld per Karte abzurechnen – doch Thaller-Birgikt rät Gastronomen immer, darauf zu verzichten – die Kassenlage werde sonst schnell unübersichtlich.

"Bei Geldeingängen auf dem Bankkonto hab ich Summen. Ich sehe ja nicht die Einzelbuchungen. Das heißt, ich muss mir dann die Mühe machen und aus meinen Schnipseln, die ich da habe, raussuchen – was war mein Umsatz, was war mein Trinkgeld", erklärt Thaller-Birkigt.

Ein Problem: Die Transaktionsgebühren

Viele Mitarbeiter in der Gastronomie wollen ihr Trinkgeld zügig bekommen, am besten direkt nach Dienstschluss. Das heißt für den Chef in der Theorie – jeden Tag wieder hinsetzen, und auseinanderdröseln, wie welche Buchungen zustande kamen. Eine Aufgabe, der sich nur wenige widmen wollen.

Dazu kommt noch ein weiterer Nachteil in Sachen Kartenabrechnung, es geht um die Transaktionsgebühren. "Die Gebühren werden auf den Gesamtumsatz erhoben. Das heißt, der Gastronom zahlt auch noch auf das Trinkgeld für den Mitarbeiter die Kreditkarten- oder EC-Gebühren," sagt die Steuerexpertin. "Also die Empfehlung ist wirklich – immer bar zu geben."

Doch auch der Beraterin ist klar – das Beharren auf Bargeld wird in Zukunft wohl immer schwieriger werden. Abhilfe schaffen könnten spezielle Trinkgeld-Tasten auf den Lesegeräten, die gibt es bisher aber nur für Kreditkarten. Frisörmeisterin Stahn hofft, dass vorerst immer noch ein paar Münzen in den Portmonees ihrer Kunden vorhanden sind.

Wir sind ja auch irgendwo aufs Trinkgeld angewiesen. Es ist immer unser Lohn, unsere Belohnung. Kathrin Stahn

"Und dann weiß ich am Ende – okay, dann habe ich auch ordentliche Arbeit geleistet", sagt Stahn. Egal ob beim Frisör oder im Restaurent - am Ende ist man mit ein paar Euros in der Tasche also immer auf der sicheren Seite."