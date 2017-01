Nach dem Lawinenabgang in den italienischen Abruzzen haben Dutzende Rettungskräfte die ganze Freitagnacht hindurch nach Vermissten gesucht. In dem bis über das Dach verschütteten Hotel "Rigopiano" in Farindola werden mehr als 30 Menschen vermutet. Von ihnen fehlte auch am Freitagmorgen jedes Lebenszeichen.

An der Suche ist auch die Armee beteiligt. Ein Militärvertreter sagte, so lange es noch Hoffnung gebe, Überlebende zu finden, werde weiter gesucht. Die Suchaktion zwischen Trümmern und Schnee ist jedoch kompliziert. Die Lawine traf das Berghotel in 1.200 Metern Höhe am frühen Mittwochabend. Durch die Wucht wurde das vierstöckige Gebäude am Gran Sasso im etwa zehn Meter weit mitgerissen. Schneemassen drangen ins Gebäudeinnere ein und blockieren die Gänge.

Kinder unter Vermissten

Bisher gibt es nur zwei Überlebende. Bildrechte: dpa Nach Angaben des Hoteldirektors befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks bis zu 35 Menschen in dem Gebäude. Unter den Hotelgästen waren auch mehrere Kinder. Bisher gibt es nur zwei Überlebende. Sie hatten sich nach Medienberichten zum Zeitpunkt des Unglücks außerhalb des Hotels aufgehalten. Der italienische Zivilschutz hat bisher zwei Tote geborgen. Meldungen über vier Leichen wurden nicht bestätigt.



Berichten zufolge saßen viele Hotelgäste auf gepackten Koffern. Sie hätten nach den schweren Erdbeben die Region verlassen wollen. Allerdings war das Hotel durch Schneemassen von der Umwelt abgeschnitten. Schneefräsen kamen nicht durch.

