MDR-Recherchen Keine Mord-Ermittlungen zu Tod von DDR-Vertragsarbeitern

1979 hetzte eine aufgebrachte Menge in Merseburg eine Gruppe von kubanischen Vertragsarbeitern durch die Stadt. Laut Augenzeugenberichten wurden einige Kubaner in die Saale geworfen und mit Wurfgeschossen attackiert. Die DDR-Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Raul Garcìa Paret kamen dabei ums Leben. Der Hetzjagd waren Schlägereien in und vor einer Merseburger Diskothek vorausgegangen.