72 Prozent der deutschen Kinder zwischen vier und 13 Jahren lesen in ihrer Freizeit noch mehrmals pro Woche von Papier, zum Beispiel in Zeitschriften, Comics oder Büchern. Das ist das Ergebnis der Kinder-Medien-Studie 2017, die am Dienstag vorgestellt worden ist. Herausgeber der Studie, die in früheren Jahren "Kids VA" hieß, sind sechs Verlage, darunter Gruner + Jahr und der Spiegel-Verlag.