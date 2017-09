Hinter den Bügeleisen und Kaffemaschinen versteckt steht auf dem Messegelände in Berlin so etwas wie eine Schwarzbrauerei. Die Geräte dort sehen aus wie eine Mischung aus Mikrowelle und Kaffeemaschine. Doch es riecht nach Hopfen. Das weiß der Spezialist sofort.

Oliver Fischer ist einer von ihnen. Ihn fasziniert noch mehr an diesem Gerät: "Man sieht vorn durch das Fenster, wie sich die Maschine langsam füllt. Es hat dieses schöne Braugeräusch. Ein kleines Rumpeln. Davon ab sieht man nicht so viel. Man schmeckt danach halt mehr."

Wer es gerochen, gesehen und gehört hat, weiß: Hier entsteht Bier. Die Brauerei hat in die heimische Küche Einzug gehalten und passt sich in ihrem Design an die anderen Küchengeräte an. Das Praktische: Hopfen, Malz und alles, was sonst noch dazu gehört, lässt sich in kleinen Komplett-Paketen im Internet bestellen - wie bei der Kaffeemaschine.