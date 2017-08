Hitze und Starkregen scheinen sich dieses Jahr besonders häufig abzuwechseln. Im Juli etwa fielen in Helbedündorf in Thüringen an nur zwei Tagen fast 134 Liter Regen pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst am 26. Juli mitteilte. Die Temperatur stieg damals nicht über 15 Grad Celsius. Fünf Tage später zeigte das Thermometer 29 Grad bei völliger Trockenheit.

Auch andernorts hielten extreme Wetterverhältnisse Bewohner und Einsatzkräfte auf Trab. Binnen 48 Stunden fiel in Teilen Thüringens und Sachsen-Anhalts Ende Juli deutlich mehr Regen als sonst in einem gesamten Juli.

In Thüringen mussten Anfang August Feuerwehrleute einer Regionalbahn den Weg für die Weiterfahrt freimachen. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann Auf dem Brocken im Harz registrierte der Deutsche Wetterdienst in diesem Juli sogar 428 Liter auf den Quadratmeter. Zum Vergleich: Der Durchschnittswert für den Sommermonat Juli beträgt 151 Liter Regen pro Quadratmeter.



Während des Hochwassers in Wernigerode verschwand eine 69 Jahre alte Anwohnerin. Inzwischen wurde in der Holtemme eine weibliche Leiche gefunden - vermutlich die vermisste Seniorin, die in dem stark angestiegenen Fluss ertrunken war.



Immer wieder kommt es durch extreme Wetterverhältnisse auch zu Toten und Verletzten. Mit rund 30.000 Wetterwarnungen jährlich weist der Deutsche Wetterdienst auf die Risiken hin.

Von einem Ausnahmesommer in Mitteldeutschland will MDR-Meteorologe Jörg Heidermann aber nicht sprechen. Die häufigen Wechsel zwischen Sonne und Regen seien vielmehr normal. "Man darf nicht vergessen, gerade die Sommermonate sind die niederschlagsreichsten Monate im Jahr", erklärt er.

Extreme Wetterereignisse seien dagegen stets sehr regional begrenzt: "Auf der einen Seite haut es runter mit überschwemmten Straßen, vollgelaufenen Kellern und allem, was dazugehört. Ein paar Kilometer weiter passiert gar nichts." Vorhersagen lasse sich sowas aber nicht.

Gewitter nach dem Kochtopf-Prinzip

Ortsgenaue Gewitterankündigungen mancher Apps etwa nennt Heidermann "totalen Quatsch". In der Atmosphäre herrschten schließlich chaotische Zustände. Der MDR-Meteorologe vergleicht das gerne mit einem Topf Wasser auf einer heißen Platte. "Wenn man das Wasser zum Kochen bringt, kann ich sagen, es wird eine Blase hochsteigen in der nächsten Zeit - aber wann und wo, das ist unmöglich vorherzusagen."

Einen kleinen Ausblick auf die kommenden Tage gibt er aber schon. Am Montag und Dienstag erwartet Mitteldeutschland viel Sonne mit steigenden Temperaturen von bis zu 30 Grad. Am Mittwoch kühlt es wieder ab und es kann regnen. "Das, was den Sommer bei uns in Mitteldeutschland ausmacht, können wir also jetzt in der ersten Wochenhälfte live erleben", schließt Heidermann.

Eine europaweite Studie warnte aber kürzlich vor einer Zunahme von wetterbedingten Katastrophen durch den Klimawandel, wenn Politiker keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Das Forscherteam um Giovanni Forzieri am Joint Research Centre der Europäischen Kommission im italienischen Ispra rechnet mit einem drastischen Anstieg an Toten durch extreme Wetterereignisse.

Besonders Südeuropa sehen Wissenschaftler durch den Klimawandel zunehmend gefährdet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von 1981 bis 2010 seien im Schnitt 3.000 Europäer pro Jahr durch Wetterkatastrophen gestorben, wie die Wissenschaftler bei der Auswertung von 2.300 Berichten aus dem Zeitraum herausfanden.



Mit Modellberechnungen für Klimaänderungen und die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2100 prognostizierten sie eine Verschärfung des Problems. Von 2041 bis 2070 rechnen die Forscher mit jährlich etwa 48.000 bis 180.000 Toten, von 2071 bis 2100 sogar mit 81.000 bis 240.000 Opfern.



Am schlimmsten betroffen wäre demnach Südeuropa, am wenigsten die nördlichen Länder.

Neben Gefahren für Menschenleben bergen extreme Wetterereignisse aber auch Risiken für Landwirte oder etwa Grundstücksbesitzer. Erst im Juni änderte der Bundestag das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst. Die Behörde soll künftig mehr zum Klimawandel forschen und Politik und Wirtschaft bei der Anpassung an die Folgen beraten.

Zudem sollen amtliche Warnungen künftig auch veröffentlicht werden, wenn wetterbedingt hohe Schäden erwartbar sind. Bisher bezogen sich die Warnungen lediglich auf eine mögliche Gefährdung der Sicherheit von Menschen.