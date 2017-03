Die Unikliniken in Dresden und Leipzig, die Klinik in Chemnitz und das Klinikum Sankt Georg in Leipzig, das sind die großen Krankenhäuser in Sachsen, die im Ernstfall helfen können. Im Gegensatz zu anderen Krankenhäusern im Freistaat verfügen sie über alle möglichen Abteilungen und haben für jeden Fall einen Spezialisten im Haus.

Grundsätzlich sind die Kliniken für Katastrophen wie Terroranschläge gut gerüstet, so Friedrich München von der sächsischen Krankenhausgesellschaft. Es komme darauf an, wie viele Verletzte es gäbe. Einen Anschlag wie den in London könnten die Krankenhäusesr hierzulande gut bewältigen. Aber: "Bei einem Schadensereignis mit mehreren hundert Schwerverletzten würde dieses Krankenhaussystem sicherlich an seine Grenzen stoßen", so Friedrich München.

Mit Schusswunden kennen sich nur wenige Ärzte aus

Bei Terroranschlägen könnten auch die Ärzte schnell überfordert sein. Etwa bei einem Bombenanschlag, bei dem Verletzungen auftreten, die Chirurgen hierzulande nur selten oder gar nicht zu Gesicht bekommen. Oder zum Beispiel Schusswunden, sogenannte Kriegsverletzungen: Die kennen sie zwar theoretisch, gut üben lässt sich die Behandlung solcher Verletzungen aber nicht.

Doch hier könnte die Bundeswehr helfen, erzählt Tim Pohlemann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie: "Über Auslandseinsätze haben die chirurgischen Kollegen aus der Bundeswehr sehr viele Erfahrungen in diesem Bereich der Versorgung erlangt. Und diese Erfahrung wollen wir nun austauschen."

Die Ausstattung könnte besser sein

Neben der Ausbildung und Routine des Personals ist im Ernstfall aber auch die Ausstattung der einzelnen Kliniken enorm wichtig. Hier sieht Andreas Botzlar, zweiter Vorsitzender des Ärzteverbandes Marburger Bund, eindeutig Verbesserungsmöglichkeiten bei den Kapazitäten.

Hierzulande werde eben sehr knapp auf Kante genäht. Er fände "ruhende Stationen" sinnvoll - also Kliniken, die nur im Ernstfall aktiviert werden. Doch so etwas "gibt es in Deutschland faktisch nicht." Andere Länder hätten Deutschland da einiges voraus, meint Andreas Botzlar.

Außerdem betont er, wie wichtig regelmäßige Übungen seien. Die habe es in Sachsen gegeben, so die sächsische Krankenhausgesellschaft. Im Herbst 2016 habe der Freistaat eine große Übung organisiert. Außerdem seien die sächsischen Krankenhäuser und ihre Katastrophenpläne auf dem neuesten Stand.