Zwischen Klitschko und Joshua wird es keinen Rückkampf mehr geben. Bildrechte: dpa

Sein Manager erklärte, Klitschko habe definitiv den richtigen Entschluss nach einer einzigartigen Karriere gewählt: "Wladimir hatte immer gesagt, wenn die Motivation nicht mehr da ist, werde er aufhören".



Der Ex-Champion aus der Ukraine schlug die Offerte für einen Rückkampf gegen seinen Bezwinger Anthony Joshua aus. Den ersten Kampf hatte Klitschko am 29. April in London gegen den britischen Olympiasieger durch technischen K.o. in der elften Runde verloren. Seitdem war fraglich, ob der jüngere Bruder von Vitali Klitschko überhaupt noch einmal in den Ring steigt.