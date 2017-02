Zollfahnder haben im Hamburger Hafen in einem Seefrachtcontainer 718 Kilogramm hochreines Kokain entdeckt. Es ist der größte Drogenfund in einem deutschen Seehafen seit vielen Jahren. Das Kokain hätte den Angaben zufolge auf rund 2,8 Tonnen gestreckt werden können und somit einen Straßenverkaufswert von 145 Millionen Euro gehabt.

Das Kokain befand sich laut Zoll gut getarnt in einem Behälter, der von der Karibikinsel Curaçao kam und für die Niederlande bestimmt war. Die Pakete waren mit Bleiblechen ummantelt, in mit Blei ausgekleideten Säcken verstaut und in Benzin getränkt. Das sollte offenbar die Röntgenanlage und Spürhunde täuschen.

Der Container war bereits Mitte Januar geröntgt worden. Bei den Schmugglern handelt es sich nach Zollangaben um eine international agierende "äußerst brutale" Bande. Die Bekanntgabe des Fundes erfolgte einem Sprecher nun zufolge relativ kurzfristig, um Mittäter vor Bestrafungsaktionen zu schützen. In den Niederlanden hatte es in dem Zusammenhang bereits eine Entführung gegeben.

Deutschland ist für Kokain-Lieferungen solcher Größe nach Angaben von Ermittlern meist nur Transitland - die Drogen werden entweder beim Umschlag in den Häfen abgefangen oder enden aus Versehen hierzulande. So tauchten in Supermärkten in Berlin und in der Region Hannover 2015 kurz nacheinander 351 beziehungsweise mehr als 400 Kilogramm Kokain in Bananenkisten auf. 2010 hatten Polizisten im Hamburger Hafen 1,2 Tonnen Kokain abgefangen.