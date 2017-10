Rund zwei Monate nach der mutmaßlichen Tötung der schwedischen Journalistin Kim Wall ist ihr abgetrennter Kopf gefunden worden. Wie die dänische Polizei am Samstag mitteilte, wurden zudem die Beine der Schwedin in der Køge-Bucht südlich von Kopenhagen entdeckt. Die Suche nach den Armen der Frau gehe weiter.

Die 30 Jahre alte Journalistin war von dem dänischen Erfinder Peter Madsen zu einer Fahrt auf dessen U-Boot "Nautilus" eingeladen worden. Sie war zuletzt am 10. August gesehen worden, als sie an Bord des Schiffes ging. Sie wollte eine Reportage über den Erfinder schreiben.



Die Staatsanwaltschaft wirft U-Boot-Bauer vor, die 30-Jährige ermordet, ihre Leiche zerstückelt und diese anschließend versenkt zu haben. Diese Woche wurde bekannt, dass Madsen - in Dänemark ein bekannter Mann - laut Ermittlern Videos von Hinrichtungen auf einer Festplatte gespeichert hatte.