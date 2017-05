Vögel greifen so gut wie nie aus dem Nichts einen Menschen an. Bildrechte: colourbox.com

Eine Krähe greife aber nicht einfach aus dem Hinterhalt und ohne Vorankündigung an und beginne, zu hacken, beteuert Steinheimer. Es gebe deutliche Warnzeichen, etwa ein "Schimpfen", also lautes Krächzen.



Auch Angelika Mühlhaus erlebt das regelmäßig bei den vielen Vogel-Brutpaaren in ihrem Garten: "Die Eltern schnarren und schimpfen immer wie verrückt. Meine Drosseln im Garten höre ich lange, bevor ich sie sehe. So ist es bei Krähen auch."



Man muss also aufmerksam sein, wenn man im Frühjahr in den Stadtparks spazieren geht. Am besten, man bleibt auf dem Weg, rät Angelika Mühlhaus. Sieht man einen Jungvogel, sollte man ihn in Ruhe lassen, so niedlich er auch sein mag. Auch Hunde sollte man in dieser Zeit besser an der kurzen Leine führen.