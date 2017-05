Der Präsident des Landessportbundes Sachsen-Anhalt, Andreas Silbersack, regt sich auf. Er hält es für nicht akzeptabel, dass das Radsportidol der DDR, Täve Schur, keinen Platz in der Ruhmeshalle bekommt. Silbersack sieht ein grundsätzliches Problem. Er sagt: "Ich glaube ganz sicher, dass jetzt erst einmal die Diskussion um die 'Hall of Fame' selbst losgegangen ist." Man müsse sich die Frage stellen, wenn eine solche Sport-Ikone wie Täve Schnur nicht in die "Hall of Fame" hineinkomme und sich die Ruhmeshalle sozusagen selbst zur moralischen Instanz erhebe, dann gebe es ganz andere Fragestellungen.

Wo wird die Grenze gezogen?

Kritiker stoßen sich im Fall Täve Schur an dessen Haltung zum DDR-Sportsystem und werfen ihm fehlende Distanz vor. Doch wo sind die Grenzen? Und gelten die Maßstäbe gleichermaßen für alle Sportler in der Ruhmeshalle? Josef Neckermann hatte das Parteibuch der Nazis. Uli Hoeneß wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Franz Beckenbauer spielt in einer Korruptionsaffäre eine zentrale Rolle.

Sportlerpersönlichkeit im Kontext sehen

Diese Diskussionen kennt auch der ehemalige Regierungschef von Sachsen-Anhalt, Christoph Bergner. Er ist heute CDU-Bundestagsabgeordneter und führt mit dem SV Halle einen großen Sportverein als Präsident. Bergners Meinung: Man müsse heute zwischen der tatsächlichen Sportlerpersönlichkeit und dem, was sonst noch als gesellschaftlicher Diskussionspunkt vorhanden sei unterscheiden. In puncto Sportlerpersönlichkeit bestehe bei Täve Schur kein Zweifel.

Aber wir sollen nicht so tun, als ob der Sport alle diese Probleme als Sport bereinigen kann. Sondern das muss von der gesamten Gesellschaft erörtert und getragen werden. Christoph Bergner, CDU, Präsident des SV Halle

Im Leitbild der Ruhmeshalle heißt es, dass die Sportler-Persönlichkeiten stets im Kontext ihrer jeweiligen Zeit dargestellt und etwaige Verfehlungen benannt würden, um Diskussionen anzuregen. Doch im Fall Täve Schur war das keine Brücke.

Andere Kandidaten mit erheblichen Fragezeichen

DOSB-Präsident Alfons Hörmann Bildrechte: dpa Den mächtigsten Sportfunktionär Deutschlands, DOSB-Präsident Alfons Hörmann, macht das nachdenklich. Er sagt: "Ich denke, es ist richtig und wichtig. Das zeigt die aktuelle Diskussion, dass man nochmal ganz grundsätzlich über die Frage 'Was bedeutet eine solche Ruhmeshalle', diskutiert. Wer kann, soll und darf da aufgenommen werden?" Wenn man sich die gesamte Gruppe Hall of Fame ansehe, dann werde man zu einer sehr intensiven Diskussion kommen müssen. Er sei hochgespannt, wieso Schur da nicht Platz finden könne und andere mit durchaus auch erheblichen Fragezeichen wiederzufinden seien.

Rolle der Jury hinterfragen

Damit ist dann auch die Rolle der Jury zu hinterfragen, die letztlich über die Aufnahme in die Hall of Fame entscheidet. Ihr gehören alle lebenden Mitglieder der Ruhmeshalle an. Dazu kommen Vertreter der Sporthilfe, des Deutschen Olympischen Sportbundes, Politiker, Historiker, Sportjournalisten. Das garantiert zwar eine breite Basis, allerdings bringen die Jury-Mitglieder auch immer ihre persönlichen Befindlichkeiten und Ansichten mit ein.