Die erneuten Spekulationen um den Germanwings-Absturz 2015 in den südfranzösischen Alpen haben bei Hinterbliebenen-Vertretern Kritik und Empörung ausgelöst. Der Opfer-Anwalt und Luftverkehrsexperte Elmar Giemulla sagte dem MDR, man müsse Verschwörungstheoretiker sein, um an der Arbeit der Ermittler zu zweifeln.

"Fakten selten so klar"

Opfer-Anwalt Giemulla: "Man muss schon Verschwörungstheoretiker sein." Bildrechte: dpa Selten seien in einem Unglücksfall die Fakten so schnell klar gewesen, sagte der Jurist, der 42 Hinterbliebene der Katastrophe vertritt. Die Ermittlungen hätten klar ergeben, dass die Maschine von einem Piloten zum Absturz gebracht worden sei. Dieser Pilot sei Andreas Lubitz. Auch die Daten des Cockpit-Voicerecorders und des Flugdatenschreiber stützten diese Annahme. Die zahlreichen in der Wohnung von Lubitz gefundenen Medikamente sprächen zudem dafür, dass der damalige Co-Pilot akute Probleme gehabt habe, sagte Giemulla.



Zu der These des Flugunfallexperten und Journalisten Tim van Beveren, Lubitz sei vor dem Absturz möglicherweise ohnmächtig gewesen, erklärte Giemulla: "Er hat nicht nur geatmet, sondern auch die Höheneinstellung bearbeitet und sie auf den Absturz eingestellt. Das heißt, er hat hier aktiv gehandelt und das lässt sich nicht damit erklären, dass er ohnmächtig war."

"Keineswegs gesund und lebensfroh"

Auch die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft trat Zweifeln am offiziellen Abschlussbericht der französischen Behörden zum Germanwings-Absturz vor zwei Jahren entgegen. Staatsanwalt Christoph Kumpa sagte, der Co-Pilot Andreas Lubitz sei 2015 keineswegs gesund und lebensfroh gewesen: "Er litt seit Monaten unter Schlaflosigkeit, hatte Angst um sein Augenlicht, war verzweifelt." Eine Woche vor dem Absturz habe er sich - ausweislich der Auswertung seines Tablet-Computers - über Suizidmöglichkeiten informiert sowie über das Schließsystem der Cockpit-Tür. Zudem habe er bereits auf dem Hinflug die Flughöhe kurzzeitig verändert, erklärte Kumpa.

"Jet absichtlich gegen Felsmassiv gesteuert"

Bergungshelfer neben einem Trümmerteil des A320 bei Seyne-les-Alpes Bildrechte: dpa Ebenso halten die deutschen Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung an der offiziellen Version zum Germanwings-Unglück fest. Es gebe keine Zweifel am Abschlussbericht der französischen Behörden. Demnach hat Co-Pilot Lubitz den Jet absichtlich gegen ein Felsmassiv gesteuert. Wie im Abschlussbericht dargestellt, sei aber letztlich keine klare psychiatrische Diagnose möglich gewesen, sagte ein BFU-Sprecher. Die in Braunschweig ansässige Behörde war ebenso wie Unfalluntersucher aus Spanien, Großbritannien, den USA, technische Berater der europäischen Luftsicherheitsagentur EASA sowie flugmedizinische Experten aus mehreren Ländern an der Untersuchung des Absturzes beteiligt gewesen.

Bundesregierung sieht keinen Grund für Zweifel

Auch die Bundesregierung sieht keinen Grund für Zweifel an den Ermittlungsergebnissen. Es gebe keinen Anlass für Kritik an der Art und den Schlussfolgerungen der französischen Unfalluntersuchungsstelle. In dem vor einem Jahr veröffentlichten Abschlussbericht sei klar festgestellt worden: "Die Kollisionen mit dem Boden wurde durch eine bewusste, geplante Handlung des Co-Piloten verursacht, der entschieden hatte, Suizid zu begehen, während er alleine im Cockpit war."

Vater bestreitet Tathergang

Günter Lubitz hat seine eigene Version des Absturzes. Bildrechte: dpa Zuvor hatte der Vater des Co-Piloten bestritten, dass sein Sohn den Absturz absichtlich herbeigeführt hat. Günter Lubitz erklärte bei einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin, kein Arzt oder Therapeut habe 2015 Suizidgedanken festgestellt, auch keine Hinweise auf ein "fremdaggressives Verhalten". Sein Sohn habe eine Depression im Jahr 2009 überwunden. Zuletzt sei er nur wegen Augenproblemen ärztlich behandelt worden. Auch der von Lubitz beauftragte Gutachter, Journalist und Buchautor Tim van Beveren äußerte Zweifel am offiziellen Abschlussbericht zum Germanwings-Absturz. Er berief sich unter anderem auf bekannte Probleme mit der Cockpit-Verriegelung und Turbulenzen im Absturzgebiet.

Hinterbliebe sind entsetzt

Vertreter der Hinterbliebenen kritisierten die Äußerungen des Vaters und seines Experten als "Provokation" und "Affront“. Die Vorsitzende des spanischen Verbandes der Betroffenen des Unglücksfluges, Silvia Chaves, kritisierte den Auftritt von Lubitz und seinem Experten scharf: "Wie können sie es wagen, ausgerechnet an so einem markanten Tag solche Informationen zu veröffentlichen?" Der Präsident des spanischen Hilfsverbandes für Unfallopfer DIA, Francisco Canes, sagte, diese Zweifel an der Unfallursache "werden den Trauerprozess vieler Menschen deutlich erschweren."

Abschlussbericht sieht Schuld bei Co-Piloten

Traueranzeige der Eltern des abgestürzten Germanwings-Piloten Andreas Lubitz. Der Abschlussbericht lässt an seiner Schuld keinerlei Zweifel. Bildrechte: dpa Der Absturz der Germanwings-Maschine mit 150 Personen an Bord hat sich am Freitag zum zweiten Mal gejährt. Dem offiziellen Untersuchungsbericht zufolge hat Co-Pilot Andreas Lubitz den Airbus am 24. März 2015 absichtlich gegen einen Berg in den südfranzösischen Alpen gesteuert. Alle 150 Menschen an Bord starben, darunter auch 50 Spanier. Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat und einem Alleinverschulden des Co-Piloten aus. Ihrem Bericht zufolge ließ der 27-Jährige den A320 absichtlich an einem Berg in der Nähe des Ortes Le Vernet zerschellen. Er soll demnach eine Toilettenpause seines Kapitäns genutzt haben, um diesen durch die Verriegelung der Cockpittür auszuschließen. Anschließend soll er in selbstmörderischer Absicht den Sinkflug des Flugzeuges eingeleitet haben.

Gedenken zum zweiten Jahrestag