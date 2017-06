Scotland Yard Hochhausbrand durch Kühlschrank verursacht

Der Hochhausbrand in London mit 79 Todesopfern ist von einem defekten Kühlschrank ausgelöst worden. Wie eine Vertreterin von Scotland Yard mitteilte, hat das die offizielle Untersuchung der Brandursache ergeben. Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt. Damit wurde nun amtlich bestätigt, was seit Tagen in den britischen Medien kursiert.