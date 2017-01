In Paphos herrscht Aufregung. So viel Interesse wie jetzt ist die kleine Touristenstadt mit rund 35.000 Einwohnern nicht gewohnt. Der Grund für den Aufruhr: Paphos ist 2017 zusammen mit dem dänischen Aarhus Kulturhauptstadt Europas. "Keine Zeit, keine Zeit, wir müssen noch die letzten Details regeln", sagen die Organisatoren den Reportern vor Ort immer wieder.

Später, am Abend, steigt dann endlich die große Feier am zentralen Platz von Paphos. Zahlreiche Straßen wurden neu asphaltiert. Der Hauptplatz ist mit weißem Marmor geschmückt. Neue Straßenschilder zeigen dem Besucher den Weg. Neue Parkplätze wurden eingerichtet. Und die traditionelle Gastfreundschaft der Zyprer erreicht dieser Tage einen Höhepunkt. "Kommen Sie rein zum Kaffeetrinken", wird man mit einem starken griechisch-zyprischen Dialekt eingeladen.

Der Bürgermeister, Phaedon Phaedonos, fasst am Samstag das Ziel seiner Stadt im Jahr 2017 zusammen: "Wir wollen eine Brücke zwischen den Kulturen sein", sagte er im zyprischen Fernsehen. Für die Stadt sei die Rolle der Kulturhauptstadt "ein Meilenstein" in ihrer Geschichte. Paphos bietet ein Multikulti-Programm an. "Die Völker, die als Reisende, Eroberer oder Händler hier waren, haben ihre Spuren hinterlassen, und die sind sichtbar", sagt der Chef des Organisationskomitees "Pafos2017", Christos Patsalides.

Auch die Berliner Philharmoniker geben ihr Europakonzert 2017 am 1. Mai in Paphos. Sängerin Ute Lemper wird sich ebenfalls in Paphos zeigen. Am 1. Juli wollen die Zyprer die Besucher dann mit einer Lichtshow, Feuerwerk und Musik faszinieren.