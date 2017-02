Ein Blick in den Ärzteatlas zeigt das Dilemma. Immer mehr ländlichen Regionen droht eine Unterversorgung mit Hausärzten, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Hinzu kommt, dass besonders in den neuen Ländern viele Hausärzte bald das Renteneintrittsalter erreichen oder bereits überschritten haben.

So sind in Sachsen-Anhalt 15,2 Prozent der Hausärzte zwischen 60 und 65 Jahren alt, 10,6 Prozent sogar älter. Hier braucht es dringend Nachwuchs. Doch von den zehntausend Absolventen der medizinischen Fakultäten wird ein Viertel nie als Arzt arbeiten, sondern in die Forschung, medizinische Beratung oder Pharmaindustrie gehen. Auch ist für viele die Arbeit als Allgemeinmediziner, noch dazu im ländlichen Bereich, kaum erstrebenswert.

Mehr Ärzte in die Praxen aufs Land

Mit einer Reform des Medizinstudiums wollen nun die Gesundheits- und Wissenschaftsminister der Länder dagegen etwas tun. Anfang des Jahres haben sie sich auf einen "Masterplan Medizinstudium 2020" geeinigt, um mehr Studenten für den hausärztlichen Nachwuchs zu gewinnen, damit "die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung" gewährleistet werden kann.

Nicht allein die Abiturnote soll zählen

Schon die Zugangsbedingungen zum Studium sollen verändert werden. Es soll bei Bewerbern nicht mehr allein die Abiturnote zählen, sondern durch "mindestens zwei weitere Auswahlkritierien" ergänzt werden. CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge unterstützt dieses Herangehen. Der Politiker aus Sachsen-Anhalt weiß aus eigener Erfahrung um die Engpässe in der medizinischen Versorgung, besonders auf dem Land in Ostdeutschland.

Es ist wichtig, dass soziale und kommunikative Fähigkeiten stärker berücksichtigt werden. Wer schon eine Ausbildung zum Pfleger oder Sanitäter gemacht hat, ehrenamtlich bei DRK oder THW tätig war, bietet eher eine Gewähr, später auch als Arzt in der ländlichen Versorgung zu arbeiten. CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge

Allerdings sind die Hochschulen noch nicht von diesem neuen Auswahlverfahren überzeugt. Sie fürchten eine Rechtsunsicherheit und Klagewelle von Studienbewerbern, die zwar nach der Note Anspruch auf einen Studienplatz haben könnten, aber nach dem neuen System nicht berücksichtigt werden.

Mehr Praxis im Studium

Wer Medizin studiert, muss bislang vor allem gute Noten vorweisen. Bildrechte: MDR/Kathrin Molnar Außerdem soll früher als bisher mit der praktischen Ausbildung der Medizinstudenten begonnen werden. In dem vorliegenden Papier heißt es dazu "neben Wissen auch Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen zu erwerben". Die Studierenden sollen von Anfang an "stärker mit Patientinnen und Patienten in Berührung kommen und klinische Praxis erfahren". Die Allgemeinmedizin müsse in der Ausbildung einen Stellenwert erhalten, der ihr in der Versorgung zukomme.

Schon jetzt werden immer mehr Behandlungstherapien vom klinischen in den ambulanten Bereich verlagert. Um den Studenten diese medizinische Praxis nahe zu bringen, soll ein Netz von Lehrpraxen in Deutschland aufgebaut werden, in dem sie Praktika absolvieren. Allgemeinmedizin soll deshalb auch Pflichtprüfungsfach werden.

Landarztquote oder Förderprogramme?

Trotzdem bleibt das Problem, wie man Absolventen nach dem Studium für eine Arbeit als Hausarzt und dann auch noch in ländlichen Regionen gewinnt. In den Diskussionen über den Masterplan kam die Forderung nach einer Landarztquote auf. Demnach soll eine Verpflichtung, als Landarzt zu arbeiten, einen Studienplatz sichern.

Tino Sorge lehnt solche Modelle ab, denn dann könne der Eindruck entstehen, "wir lassen Leute studieren, die ein schlechteres Abitur haben, und die schlechten Absolventen werden Landärzte. Das ist völlig kontraproduktiv." Allerdings steht nun doch im Masterplan, "bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze vorab an Bewerberinnen und Bewerber zu vergeben, die sich verpflichten, ... bis zu zehn Jahren in der hausärztlichen Versorgung" in Regionen mit Ärztemangel zu arbeiten.

Sachsen gibt Hausarzt-Stipendium

Das Land Sachsen geht einen anderen Weg. Dort hat das Gesundheitsministerium ein Förderprogramm aufgelegt. Studenten, die sich nach dem Studium in Sachsen niederlassen möchten, können sich um ein Hausarztstipendium von 1.000 Euro pro Monat bewerben.

Aus den Hochschulen hört man, dass man mit mehr Studienplätzen auch mehr Hausärzte gewinnen könnte. Doch dafür braucht es Geld, das die Länder momentan nicht bereitstellen wollen. Doch darum wird die Diskussion der Kultusminister wohl noch einmal gehen, wenn sie auf ihrer nächsten Konferenz über den "Masterplan Medizinstudium" beraten.