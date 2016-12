Musikrechte "Last Christmas" lässt George Michaels Kasse klingeln

Alle Jahre wieder klettern Georg Michael und Wham mit "Last Christmas" in den Charts weit nach oben. In Deutschland steht der Song im Moment auf Platz 14 und verkauft sich besser als der aktuelle Hit von Justin Bieber. Bei uns ist das Lied damit im Moment der gefragteste Weihnachtsklassiker.

Andere Länder haben allerdings andere Weihnachtshits. Besonders beliebt: Mariah Carey mit "All I Want for Christmas Is You". In den USA steht das Lied auf Platz 17 und in Großbritannien sogar auf Platz sechs.

Einige Euro pro Minute im Radio

George Michael und Andrew Ridgeley (r.) gründeten die Pop-Gruppe Wham! 1981. "Last Christmas" brachten sie 1984 heraus. Der Song erreichte in Deutschland seinerzeit nur Platz 4. Bildrechte: IMAGO "All I Want for Christmas Is You" ist gut 20 Jahre alt. Und Last Christmas hat sogar schon mehr als 30 Jahre auf dem Buckel. Trotzdem verdienen Mariah Carey und George Michael noch gut mit dem Verkauf der Songs. Aber das ist noch nicht alles. Die Titel laufen rund um Weihnachten auch im Radio noch rauf und runter. Auch das bringt Geld.



Dafür sorgt in Deutschland die Gema, die die Urheberrechte von Komponisten und Textern verwaltet. Gabriele Schilcher von der Gema weiß genauer, was da rauskommt: "Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht. Wenn man zum Beispiel bei MDR-Sputnik gespielt wird, als George Michael oder wer auch immer, bekommt man für eine Minute 2,41 Euro."



"Last Christmas" ist viereinhalb Minuten lang. Bei Sputnik wären es also knapp elf Euro für George Michael, wenn der Song einmal läuft. Der Preis hängt von der Reichweite des Senders ab. Bei größeren Radios kann er auch fast doppelt so viel sein. Aber es ist egal, ob der Künstler George Michael ist oder ein Schlagersternchen. "Die kriegen alle gleich viel. Es geht nur darum, wie oft man auf dem Sender gespielt wird. Und natürlich, wenn man in der Rotation ist und am Tag zwanzig Mal gespielt wird, bekommt man mehr raus, als wenn man nur einmal gespielt wird", erklärt Gabriele Schilcher.

Einnahmen auch bei Konzerten und CD-Verkäufen

Die Gema kassiert aber nicht nur, wenn "Last Christmas" im Radio läuft. Bei Konzerten ist sie auch dabei und ebenso beim Verkauf von CDs. Hier ist George Michael nicht darauf angewiesen, dass die Musikfirma noch was zahlt, nach so langer Zeit. Die Gema kassiert hier einfach abhängig vom Einkaufspreis. Von dem Preis, den ein Händler für eine CD bezahle, gehe ein bestimmter Prozentsatz an die Gema, sagt Schilcher: "Für eine CD, die im Laden 12 oder 13 Euro kostet, geht ein Euro an alle Urheber."

Die Gema vertritt George Michael aber nur insofern er "Last Christmas" komponiert und getextet hat. Um seine Rechte als Sänger kümmert sich eine ähnliche Gesellschaft mit dem Namen GVL. Die rechnet etwas anders als die Gema. Aber viel Geld gibt es auch da nochmal.

Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod

Bleibt noch die Frage: Wie lange geht das eigentlich noch so weiter für George Michael? Gema-Mitarbeiterin Schilcher: "Bis 70 Jahre nach seinem Tod. 70 Jahre werden seine Erben noch davon profitieren. Dann wird das Werk gemeinfrei und jeder kann es verwenden, wie er möchte."

Aber wer weiß, ob in gut hundert Jahren noch irgendjemand "Last Christmas" hören mag.