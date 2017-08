Es sind vor allem die Jungen zwischen 20 und 51, die am häufigsten Obst, Gemüse, Brot oder Milchprodukte in den Mülleimer werfen – auch wenn sie noch gut sind. Nur jeder Zwölfte in dieser Generation entsorgt niemals Lebensmittel. In der nächsten Altersgruppe, bei den sogenannten Baby-Boomern, ist es schon jeder Sechste, sagt Dr. Adriana Neligan vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

Schaue man sich aber noch ältere Generationen an, also die Nachkriegsgeneration, seien es mehr als ein Viertel, die niemals Essen wegwerfen würden. In der echten Kriegsgeneration oder sogar Vorkriegsgeneration, die wirklich noch den zweiten Weltkrieg miterlebt hätten, seien es dann schon ein Drittel.

Junge werfen Lebensmittel über Verfallsdatum weg

Wer Hunger kennt, wirft nicht gern Lebensmittel weg. Doch was landet bei den Jungen regelmäßig im Mülleimer? "Meist abgepackte Wurst und Käse, die über dem Verfallsdatum sind. Ich weiß, dass das im Normalfall nicht das Grenzdatum ist, aber da ist man ein bisschen pingelig", heißt es in einer Straßenumfrage.

Ein anderer sagt, oft lande Brot im Mülleimer, "weil es frisch besser schmeckt als altes Brot." Einer gibt zu: "Es landet wirklich viel in der Tonne, wo man manchmal denkt: Ist vielleicht noch genießbar." Anderes verderbe dagegen, "weil man es nicht mehr gegessen hat. Das ist zwar schade, aber man kauft zu viel ein, was man gar nicht braucht."

Verbraucherzentrale: Routinen brechen ist nicht leicht

Ein Foodsharing-Regal in Leipzig. Bildrechte: Roman Rackwitz Das mag so manchen überraschen, denn gerade Jüngere engagieren sich doch zum Beispiel beim Foodsharing. Dabei teilt man seine nicht mehr benötigten Lebensmittel mit anderen. Auch in vielen mitteldeutschen Städten gibt es entsprechende Verteilplätze – oft an den Unis.



Doch die vielen Kampagnen, Initiativen und Medienberichte erreichen nicht die, die es nötig haben, sagt Antonia Blumenthal von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die sich bundesweit gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt.

Das schwierige sei, dass jeder Verbraucher seine eigenen Routinen habe. Die zu brechen, sei nicht leicht, sagt Blumenthal. "Ich spreche auch selber mit vielen, die sagen: Ich weiß, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum kein Datum ist, an dem ich das Lebensmittel wegwerfen muss, aber ich habe dabei ein schlechtes Gefühl. Ich schmeiße es lieber weg."

Das Vertrauen auf die eigenen Sinne ist gar nicht vorhanden. Die Verbraucher trauen sich nicht zu, zu merken, wann das Produkt nicht mehr verzehrfähig ist. Antonia Blumenthal, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Lebensmittel sind immer verfügbar

Zudem sei die Wertschätzung für Lebensmittel in der jüngeren Generation oft geringer. Schließlich sei immer alles im Supermarkt verfügbar und auch noch sehr günstig. Die Kölner Studie zeigt zudem, dass gerade in Haushalten mit Kindern viele Lebensmittel weggeworfen werden. Da die es zu Hause nicht mehr lernen, müssten Kitas und Schulen den bewussten Umgang mit Lebensmitteln vermitteln, fordert Antonia Blumenthal von der Verbraucherzentrale.