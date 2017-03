Demo-Tag in Leipzig Polizei vs. linke Szene

Scharfe Töne kommen auch vom Pressesprecher der Leipziger Polizei, Andreas Loepki. In einer Videobotschaft, adressiert an mögliche Demo-Randalierer, stellt er klar: "Wo Steine fliegen, Vermummte Barrikaden bauen und Mülltonnen anzünden, kann es keinen friedlichen Protest an gleicher Stelle geben. Wer also mit dem Feuer oder in dessen unmittelbarer Nähe spielen muss, kann sich eben auch mal die Finger verbrennen. Er soll dann bitte aber nicht jammern."