Da ist selbst ein gestandener Polizist wie Andreas Loepki immer wieder sprachlos. Wenn vor ihm Kinder und Jugendliche sitzen, die unter Tränen Straftaten gestehen. Leipzigs Polizeisprecher sagt: In der Messestadt sei das keine Seltenheit. Rund 100 Kinder und Jugendliche rauben und stehlen in Leipzig regelmäßig. Die Zahl der Straftaten ist enorm gestiegen. "Die haben im jugendlichen Alter, im Kinderalter von 12 Jahren, kein Problem damit, nachts riesige Schaufensterscheiben im Allee-Center einzuschlagen und in entsprechende Geschäfte einzudringen und sich dort im Blitzeinbruch verschiedener Dinge zu bemächtigen."

Banden in Grünau und im Bahnhofsviertel

Das Allee-Center steht mitten im Leipziger Plattenbauviertel Grünau, im Westen der Stadt. Hier hätten sich, wie auch im östlichen Bahnhofsviertel, in der Eisenbahnstraße, regelrechte Kinder- und Jugendbanden gebildet. Sie brächen nicht nur in Geschäfte ein, sondern raubten auch andere Jugendliche aus, klauten Geld, Handys, teure Klamotten. Um an die Sachen zu kommen, prügelten sie auch auf ihre Opfer ein. Schlagen sie zum Teil krankenhausreif.

Andreas Loepki, Sprecher der Leipziger Polizei. Bildrechte: PD Leipzig Weil aber die Banden lose strukturiert seien, sei ihnen nur schwer beizukommen, erzählt Andreas Loepki. Es gebe Anführer und viele Mitläufer, die sich schnell über Handys verabreden. Für viele sei es eine Mutprobe, für einige wenige der Beginn einer kriminellen Karriere, meint Loepki. Was sie aber eint, sei, dass sie zumeist aus sozial schwachen Familien kämen. Und von denen gebe es in Leipzig überdurchschnittlich viele. "Es gibt gewisse Schwierigkeiten für sozial schwache Familien, am Leben teilzuhaben. Und das kann sich auch darin äußern, dass ihre Kinder eben nicht die Unterstützung erfahren, die sie erfahren sollten und dann abdriften."



Dieses Risiko sei in Leipzig offensichtlich entsprechend höher, wie die Zahlen zeigten. Leipzig ist statistisch gesehen die ärmste Großstadt in Deutschland. Die Unterschiede bei Bildung, Einkommen und Teilhabe wachsen.

Probleme mit nordafrikanischen Jugendlichen

Hinzu kommt die steigende Zahl an Flüchtlingen. Vor allem nordafrikanische Jugendliche bereiten den Beamten Probleme. Viele von ihnen sind bereits mehrfach straffällig geworden.

Wegen der sozial schwierigen Struktur in der Stadt und einer hohen Geburtenrate rechnet Polizeisprecher Andreas Loepki mit drei bis sieben Prozent mehr Straftaten pro Jahr. Weshalb die Polizei dagegen halten müsse. So wolle man an bestimmten Brennpunkten, etwa im Plattenbauviertel Grünau, verstärkt Streife laufen. "Wir haben dort eine verstärkte Präsenz. Wir agieren mit dem Quartiersmanagement und werden dort eben auch in der näheren Zukunft weitere Kontrollen durchführen, wie wir es bereits in der Vergangenheit getan haben."