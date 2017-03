Man habe natürlich im Blick, eine Arithmetik in der Messe zu erhalten. "Aber in welchem Bewusstseinszustand Menschen auf die Messe kommen, ob sie fröhlich oder traurig sind, ob sie sich politisch interessieren oder nicht, das haben wir nicht zu beurteilen." Diese Messe sei in einem Punkt auch ein Abbild unserer Gesellschaft, in der viele Dinge parallel liefen. Es widerspreche sich nicht, dass man ernsthafte Themen auf der Messe auch ernsthaft behandeln könne und auf der anderen Seite Leute kostümiert an der Buchmesse teilnähmen, die sich durchaus fürs Lesen und politische Themen interessierten.

Cosplay-Kritiker Carsten Otte vom SWR Bildrechte: dpa

Zille verbat sich Ottes Behauptung, andere Journalisten, Besucher und Aussteller seien ebenfalls von den Cosplayern genervt, getrauten sich aber nicht, das zu sagen: "Das ist schlichtweg nicht wahr, dass sich niemand traut, irgendetwas zu sagen. Es ist ja nicht so, dass wir es laufen lassen. Wir sind natürlich mit unseren Ausstellern am allerengsten in Kontakt, mit den Medien, mit Besuchern."



Wer die Messe aufmerksam verfolgt habe, wisse, dass es in der Glashalle eine Ballung gebe, in den anderen Messehallen aber keineswegs in irgendeiner Weise zu Konflikten komme. "Ich habe noch keinen Aussteller getroffen, der zu mir gesagt hat: 'Die gehen mir auf den Geist, ich möchte die nicht sehen!' Ich kenne keinen, ganz ehrlich. Selbst die literarischsten der literarischen Verleger sagen 'Wenn's ein interessierter Besucher ist, dann ist der für mich genauso relevant wie ein Unkostümierter.'"