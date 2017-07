Der Sänger der US-Rockband Linkin Park, Chester Bennington, ist tot. Wie ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Los Angeles am Donnerstag bestätigte, wurde Bennington tot in seinem Haus in Palos Verdes, nahe Los Angeles, gefunden. Behördenvertreter seien kurz nach 9 Uhr Ortszeit wegen eines Todesfalls zum Haus des Musikers gerufen worden.