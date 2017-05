Lions Clubs wollen der Gesellschaft dienen. So steht es im Club-Motto. Und das hat auch den Unternehmer Thorsten Reichel bewegt, vor 14 Jahren in Borsdorf bei Leipzig einen Lions-Club mitzugründen. Heute gehört der fest zu seinem Leben. Reichel sagt: "Unser Lions Club ist nicht nur eine ganz normale Clubzugehörigkeit. Sondern meine Frau und ich haben hier auch ganz viele neue Freunde gefunden." Für das Paar sei der Club ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen engagieren sich 3.900 Ehrenamtliche in knapp 150 Clubs. Weltweit sind es 1,4 Millionen Lions-Freunde, der größte Wohltätigkeits-Club dieser Art. Gegründet 1917 von einem Kaufmann in Chicago.