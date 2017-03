Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger von der Universität Hohenheim Bildrechte: dpa

Es ist verständlich, dass Menschen, die immer schon von Neugier getrieben waren, die Möglichkeit nutzen, sich so etwas in Echtzeit anzuschauen - und vor allem ungefiltert von etwaigen journalistischen Medien, also absolut authentisch. Das bringt aber natürlich auch Probleme mit sich.



Diese Form von Gewalt und das explizite Zeigen von Opfern und ihren Verletzungen wird zumindest in der deutschen Presselandschaft nicht ungeprüft gezeigt. Man hat sich zusammen mit dem Jugendschutz darauf verständigt, das nicht zu tun, weil man davon ausgeht, dass das manche Menschen emotional überfordert.



Wie wir dies in den sozialen Netzwerken regulieren, wird eine Diskussion sein, die wir noch führen müssen. Weil es eben ein ganz neues Phänomen ist, gibt es aktuell noch keine Regulierung. Aber die Diskussion darüber wird kommen.