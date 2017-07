Fast wöchentlich meldet der Verkehrsdienst schwere Unfälle auf der Autobahn 4 in Sachsen. Probleme gibt es vor allem an Baustellen. Immer häufiger sind auch Lkw involviert, sei es durch zu wenig Sicherheitsabstand, Müdigkeit oder riskante Überholmanöver. Erst in der vergangenen Woche starb ein 28-jähriger Auto-Fahrer bei Burkau, als ein Lkw von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte.

Besonders betroffen ist unter anderem der Abschnitt zwischen Dreieck Nossen und Dresden-Nord. Mit etwa 100.000 Fahrzeugen täglich ist die Autobahn eine der am stärksten belasteten Strecken im Osten. Geplant war hier ein achtspuriger Ausbau. Doch der Bund lehnte die Gelder ab. Trotzdem bleibe die Strecke ein Unfallschwerpunkt, weiß Thomas Geithner von der Polizeidirektion Dresden: "Auffahrunfälle, an denen meist Lkw beteiligt sind, haben mitunter dramatische Folgen für andere Verkehrsteilnehmer. Durch die Bergung oder wenn Ladung verloren wird, muss die ursprünglich dreispurige Fahrbahn eingeengt werden. Bis hin zur Vollsperrung."

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr sieht nach eigenen Angaben noch keine Überlastung der A4. Der Verkehrswissenschaftler Jürgen Krimmling von der TU Dresden macht jedoch auf eine Tendenz aufmerksam. So habe der Verkehr insgesamt zugenommen, besonders der Lkw-Verkehr in Richtung Polen. So wurden vergangenes Jahr am Grenzübergang Ludwigdorf durchschnittlich siebeneinhalbtausend Lkw am Tag gezählt. Das ist ein Anstieg von 75 Prozent in nur vier Jahren.