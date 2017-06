Bei der Evakuierung von fünf Hochhäusern in London gibt es Widerstand. Nach Behörden-Angaben weigerten sich 80 Menschen, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Evakuierungen waren in der Nacht zum Samstag wegen bekannt gewordener Brandschutzmängeln angeordnet worden. Rund 4.000 Menschen sind davon betroffen.

In den Gebäuden wurden dieselben Materialien verwendet wie beim Bau des Grenfell Towers, der vor anderthalb Wochen durch ein Feuer zerstört worden war. Ein defekter Kühlschrank hatte ein Feuer ausgelöst, dass an der Fassade entlang rasch auf alle 24 Stockwerke übergriff. Mindestens 79 Menschen kamen ums Leben. Sechs Verletzte lagen am Samstag noch in Krankenhäusern.