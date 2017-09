Nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn wird nach den Tätern gefahndet. Scotland Yards Anti-Terror-Chef Mark Rowley sagte: "Unsere Ermittlungen schreiten mit großer Geschwindigkeit voran." Man habe Reste der Bombe und fahnde nach Verdächtigen. Einzelheiten zu den gesuchten Personen oder der Bombe wollte Rowley aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Bildrechte: dpa Der "Guardian" berichtete, dass bereits Video-Aufzeichnungen aus Überwachungskameras ausgewertet wurden, auf denen zu sehen ist, wie der Bombenleger mit dem Sprengsatz in die U-Bahn einsteigt.

Höchste Terrorwarnstufe

Die Bürger Großbritanniens und Touristen können einen Tag nach dem Bombenanschlag mit mehr Polizeipräsenz rechnen. Im ganzen Land gilt inzwischen die höchste Terrorwanrstufe. Das gab Premierministerin Theresa May am Freitagabend im BBC-Fernsehen bekannt. Die Warnstufe werde von "ernst" auf "kritisch" erhöht. Das deutet darauf hin, dass ein Anschlag möglicherweise unmittelbar bevorsteht. Zudem werde das Militär die Polizei unterstützen, sagte May.

Polizei: " improvisierter Sprengsatz"

Die Bombe explodierte an der Station Parsons Green im Westen der britischen Hauptstadt. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und einer "Feuerwand" beziehungsweise einem "Feuerball" in der Bahn. Nach Polizeiangaben handelte es sich um einen improvisierten Sprengsatz. Die meisten Verletzungen rührten von Stichflammen her, die zu Verbrennungen führten. Durch die einsetzende Massenpanik wurden ebenfalls mehrere Personen verletzt. Die Haltestelle wurde am frühen Samstagmorgen wieder für den Betrieb freigegeben.

Großbritannien ist damit bereits zum fünften Mal in diesem Jahr Ziel eines Anschlags geworden. Bei vier früheren Anschlägen in London und Manchester in diesem Jahr waren insgesamt 36 Menschen ums Leben gekommen, drei der Attacken gingen auf das Konto von Islamisten.