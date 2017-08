Bei der juristischen Aufarbeitung des Loveparade-Unglücks von 2010 zeichnet sich ein Mammutprozess ab. Das Landgericht Duisburg hat bis Ende kommenden Jahres eigenen Angaben zufolge 88 weitere Verhandlungstage festgesetzt. Damit seien nun insgesamt 111 Prozesstermine für das am 8. Dezember beginnende Verfahren festgelegt. Allein im kommenden Jahr soll demnach an 105 Tagen verhandelt werden.

Vor der Duisburger Strafkammer müssen sich insgesamt zehn Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Loveparade-Veranstalters verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Wegen der Vielzahl der Beteiligten findet das Verfahren in einem Kongresszentrum auf dem Düsseldorfer Messegelände statt. Das Gericht steht unter Zeitdruck. Liegt bis zum 27. Juli 2020 kein Urteil in erster Instanz vor, verjähren die vorgeworfenen Taten.

Bei der Duisburger Loveparade waren am 24. Juli 2010 in einer Massenpanik an einer Engstelle des Geländes 21 Menschen getötet und mehr als 650 verletzt worden. Das Duisburger Landgericht hatte im April 2016 ein Verfahren gegen die Beschuldigten abgelehnt. Auf Beschwerde der Staatsanwaltschaft Duisburg entschied jedoch im April das Oberlandesgericht Düsseldorf, dass das Strafverfahren eröffnet werden muss.