Wenn Frauen ihre Männer schlagen, dann ist das vor allem eines: Ein Tabuthema. Das weiß auch Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping: "Und selbst wenn ich das Thema aufrufe und darüber spreche, merke ich, dass im Hintergrund manche Lächeln und sagen: Was? Männer? Gewalt? Aber das ist ein Thema! Und nachdem wir auch unsere Frauenschutzhäuser maßgeblich verstärkt haben, haben wir gesagt, wir wollen auch in Sachsen modellhaft zwei Männerschutzhäuser einrichten. Dafür haben wir als Freistaat 65.000 Euro zur Verfügung gestellt."

Seit vorgestern sind die sicheren Wohnungen in Dresden und Leipzig fertig. Eine weitere in Chemnitz soll folgen. Dass der Bedarf da ist, zeigt sich im Beratungszimmer von Lynn Huber. In Leipzig berät sie bei häuslicher Gewalt für den Verein "Frauen für Frauen", immer wieder kommen aber auch verzweifelte Männer. "Bei uns kommen im Jahr zwischen 500 und 600 Personen in die Beratung. Das sind über die letzten Jahre meistens rund fünf Prozent Männer. Im Jahr 2015 waren 27 Männer unter den 517 beratenen Personen."

Von der Bettwäsche bis zur Tasse ist alles da. Die Bewohnermiete beträgt künftig nur acht Euro am Tag. Schon seit der Umbauphase ist klar: Lange bleibt es hier nicht leer. "Obwohl wir noch keine Publicity gemacht haben, hatten wir in den letzten Monaten fünf Anfragen. Als ich gesagt habe, wir seien betriebsbereit, hat einer der Bewerber gesagt: Nein, ich bleibe doch in der Wohnung meiner Frau und schlafe im Flur. Ich ertrage es der Kinder zuliebe. Dann kann ich wiederum nur sagen: Okay, meine Telefonnummer haben Sie." Das Handy des Betreuers wird sicher noch oft klingeln, das zeigt auch ein Blick nach Thüringen. In Gera gibt es seit Juni 2016 eine erste Männerschutzwohnung, sie ist seither stets belegt.