Der König der Nebenrollen, so ist es immer wieder über Martin Brambach zu lesen, hat offenbar nicht wirklich damit gerechnet, zum besten deutschen Schauspieler gekürt zu werden: "Tja, ich danke, bin total baff, Dankeschön!"

Er sei, so hat es der Tagesspiegel mal geschrieben, der bekannteste Unbekannte. Ein unauffälliger Typ, der aber auffällt, weil er selbst aus kurzen Auftritten etwas Besonderes machen könne. "Das ist ein sehr nettes Kompliment", sagt der hagere Mann mit schütterem Haar, der manchmal wirkt wie ein Finanzbeamter. Aber dennoch wie einer, mit dem man leicht beim Bier ins Gespräch kommen kann. Von der Schauspielschule ging es für ihn ans Theater, von dort ins Fernsehen und hier längst auch mit Hauptrollen, etwa als Hauptkommissar Schnabel im Dresden-Tatort: "Der Tatort ist ja das beliebteste Fernsehspektakel der Deutschen, das ist schon eine große Ehre, da mitmischen zu dürfen; auch noch als Kommissar."

Berühmter "Halb-Bruder"

Zumal Brambach in Dresden geboren wurde. 1967 war das, der 50. Geburtstag steht also bevor. Doch zunächst zurück in Brambachs Kindheit. Er wuchs in Ost-Berlin auf. Zigaretten zu drehen, brachte ihm sein Halbbruder bei. Ein prominenter Halbbruder, der ebenfalls Tatort-Star ist: Jan Josef Liefers. So richtig verwandt, seien sie aber gar nicht, so Brambach: (lacht) "Wir sind mehr zusammengewürfelt. Sein Papa, der Karlheinz, der hat als der Jan drei war, seine Mutter und ihn verlassen, weil er meine Mutter kennengelernt hat. Ich war damals ein Jahr alt." Wirklich innig scheint das Verhältnis zwischen den ungleichen Halbbrüdern nie gewesen: "Letztlich ist es so, dass man sich so zwei Mal im Jahr vielleicht eine SMS schreibt und wenn man sich sieht, freut man sich sehr."

Brambach lebt in Recklinghausen, in zweiter Ehe mit Schauspielerin Christine Sommer. Es sei eine funktionierende Patchworkfamilie, mit einem gemeinsamen kleinen Sohn und drei weiteren, schon erwachsenen Kindern aus früheren Beziehungen, so Brambach: "Ich finde, da müssen sich die Erwachsenen zurücknehmen, wenn es um die Interessen der Kinder geht."

Private Erfahrungen bereichern das Spiel

Im Job aber nimmt er sich nicht zurück. Er sei selten mit sich zufrieden, sagt Brambach. Vielleicht ist es genau das, was seine Gesten so pointiert, was kurze Sätze aus seinem Mund so einprägsam macht. In jede Rolle stecke er ein privates Stück: "Selbst wenn man einen sehr Bösen spielt, man muss das ja doch zum Leben erwecken und dem eine gewissen Realität geben. Und da bleibt einem nichts anderes übrig, als manchmal auch auf eigene Erfahrungen zurückzugreifen."

Und die hat er. Brambach gibt offen zu, einst verschuldet und kaufsüchtig gewesen zu sein. Vieleicht drehte er auch deshalb so viel. Über 150 Serien und Filme sind es, "Küstenwache" oder "Rosenheim Cops" etwa, aber auch "Good Bey, Lenin", "Das Leben der Anderen" und "Oh Boy". "Man muss ja manchmal als Freischaffender darauf gucken, dass man das Eisen schmiedet, so lange man noch gefragt ist." Und er ist gefragt, weil bei ihm ein Blick reicht, um ein ganzes Leben darzustellen. Mal brummig und knorrig, mal voller Klamauk.