Der Kulturmanager Martin Roth ist tot. Der frühere Direktor des Londoner Victoria and Albert Museums starb nach schwerer Krankheit am Sonntagmorgen in Berlin, wie der Deutschen Presse-Agentur aus dem persönlichen Umfeld Roths bestätigt wurde.

Roth war einer der profiliertesten deutschen Kulturmanager und Museumsmacher. Bis zum vergangenen Jahr leitete der gebürtige Stuttgarter das Victoria and Albert Museum in London, wo er Ausstellungen über David Bowie oder den Modedesigner Alexander McQueen organisierte.

Ministerin Stange: "Sachsen wird ewig dankbar sein"

Roth war der erste westdeutsche Museumsleiter, der 1991 in die neuen Bundesländer ging, wo er in Dresden das "Deutsche Hygiene-Museum" übernahm. Von 2001 bis 2011 leitete er als Generaldirektor die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 2003 wurde er Honorarprofessor für Kulturpolitik und Kulturmanagement an der TU Dresden.

Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange zeigte sich in einer Stellungnahme tief erschüttert. "Es ging viel zu schnell und er ging viel zu früh", sagte Stange demnach. Sachsen werde Roth als den Mann in Erinnerung behalten, der der Kunst neuen Raum gegeben habe. "Er hat die Museen neu erblühen lassen", so Stange. Sachsen werde ihm auf ewig dankbar sein, dass Roth während der Flut 2002 geistesgegenwärtig die Rettung der wertvollen Gemälde und Skulpturen organisierte.