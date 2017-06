In Turin ist während des Champions-League-Finals zwischen Juventus Turin und Real Madrid beim Public Viewing eine Panik ausgebrochen.

Mehr als 600 Menschen seien verletzt worden, als Fans des italienischen Clubs am Samstagabend unvermittelt von dem zentralen Platz San Carlo weggerannt sein, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am frühen Sonntagmorgen unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Sieben Menschen sollen dabei schwer verletzt worden sein. Zunächst hatten die Behörden von 200 Verletzten gesprochen, manche Medien sprechen am Sonntag sogar von bis zu 1.000 Verletzten. Rund 30.000 Menschen sollen auf dem Platz San Carlo gewesen sein.