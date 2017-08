Die Fastfood-Kette McDonald's will bei heißen Getränken weniger Einweg-Verpackungen verwenden. Das Unternehmen beginnt nach eigenen Angaben ab sofort damit, in seinen Restaurants Kaffee, Tee und Kakao in Porzellan- und Glastassen auszuschenken. Bis Ende 2019 soll ein Großteil der deutschen Filialen auf das neue Konzept umgestellt werden.