MDR-Stichprobe Mangelnde Sicherheitskontrollen bei Konzerten und Festivals in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Der Anschlag bei einem Popkonzert in Manchester Ende Mai hat gezeigt, wie verletzlich gerade solche Veranstaltungen sind. Beim Festival "Rock am Ring" gab es bereits einen Konzertabbruch wegen Terrorverdacht. Auch in Mitteldeutschland findet in diesem Sommer an fast jedem Wochenende ein Festival statt. Große Konzerte locken Zehntausende Fans an. MDR AKTUELL wollte deshalb mal wissen: Wie sicher ist man als Besucher und haben bei mehreren Veranstaltungen die Sicherheitsvorkehrungen getestet.