Sie teilen ihre Erlebnisse bei Twitter, Facebook, Instagram. Die Geschichten reichen vom sexistischen Spruch über die Berührung am Po bis hin zur Vergewaltigung. "Me Too" – Ich habe es auch erlebt. Der Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein ist zum Symbol für eine Kultur des Schweigens geworden, in der sich zahlreiche Frauen schlicht nicht getraut haben, sexuelle Übergriffe zu melden.

Eine solche Hierarchie wie zwischen Produzent und Schauspielerin sei bei sexuellen Übergriffen häufig ein Faktor, sagt auch die Vorsitzende des Landesfrauenrates Sachsen, Susanne Köhler: "Da hat man natürlich schon oft das Problem, dass hierarchisch der Täter höher steht als das Opfer."

Wo fängt sexualisierte Gewalt an?

Chef und Angestellte, Trainer und Sportlerin, Lehrer und Schülerin: Ein Abhängigkeitsverhältnis sei auch der Grund, warum viele Betroffene Übergriffe nicht melden. Deshalb sei es schwierig, handfeste Zahlen über sexualisierte Gewalt zu bekommen - auch in Sachsen, sagt Susanne Köhler: "Die Dunkelziffer ist sehr hoch, weil natürlich auch der Begriff - was sexuelle Selbstbestimmung ist - wo fängt da was an - ganz unterschiedlich empfunden wird."



Auch dieser Mangel an Definition sei letztlich dafür verantwortlich, dass es kaum belastbare Zahlen gibt. So zählt etwa das Landeskriminalamt Sachsen für 2016 knapp 2.200 "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung". Näher definiert sind die Vorfälle aber nicht.

Schlechte "Hilfelandschaft" in Sachsen

Susanne Hampe ist Beraterin beim Leipziger Frauennotruf. Ihre Erfahrung sagt: In Sachsen ist die Situation nicht schlechter als in anderen Bundesländern. Aber, so Hampe: "Es gibt in ganz Sachsen zwei spezialisierte Fachberatungsstellen zum Themenbereich sexualisierte Gewalt. In ganz Sachsen. Zwei. Das ist lächerlich wenig und es ist zurzeit kein politischer Wille erkennbar, das zu ändern, sodass die Hilfelandschaft für die Betroffenen in Sachsen vergleichsweise sehr schlecht ist." So gebe es in Sachsen-Anhalt doppelt so viele Fachberatungsstellen.

"Nein heißt nein" gibt Frauen Sicherheit

Letztes Jahr hat der Bund das Sexualstrafrecht verschärft. Sexuelle Gewalt soll nun leichter geahndet werden können. Juristisch habe das noch nichts gebracht, sagt Susanne Hampe vom Leipziger Frauennotruf. Ihr sind bundesweit nur drei Fälle bekannt, bei denen das Gesetz Fortschritte gebracht hat.



Trotzdem sieht Hampe das Gesetz positiv: "Es hat sicherlich was gebracht, auch diese ganze Diskussion um dieses Gesetz hat sehr viel gebracht in Bezug darauf, wie Frauen Übergriffe, die sie erleben, selbst einschätzen. Weil dieser Grundsatz 'Nein heißt Nein' dazu geführt hat, dass Frauen sich viel sicherer sind, dass das, was da passiert ist, ein sexueller Übergriff war und da in der eigenen Einschätzung viel klarer sind."

Ähnlich verhält es sich beim aktuellen Hashtag #MeToo. Mit jeder Frau, die ihre Erlebnisse teilt, wird die Dimension des Problems ein kleines Stückchen greifbarer: Innerhalb von wenigen Tagen gab es dazu weit mehr als eine Million Posts.