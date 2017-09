Man kann nichts falsch machen, man kann keine falschen Antworten geben. Wenn man sich nicht an alles erinnern kann, dann hat man sich eben nicht erinnert.

Aus den vielen Antworten entsteht die sogenannte Media-Analyse. Sie zeigt, wie viele Hörer ein Radioprogramm in einem bestimmten Zeitraum hat. Je mehr Hörer, desto teurer die Sendeflächen für Werbespots, die private Radiosender verkaufen. Die Media-Analyse ist im Grunde eine Art Währung für den Werbemarkt. Aber auch werbefreie Programme wie MDR AKTUELL messen ihren Erfolg an diesen Zahlen.

Doch das fast 100 Jahre alte Medium Radio steckt im Umbruch. Denn viele Hörer nutzen Radio heute anders als früher, sagt Radio-Experte Lothar Mai. "Die jungen Hörer nutzen neben ihrem Radio ganz bewusst auch Streaming-Dienste und hören übers Internet - auch andere Sender als die, die auf dem klassischem Weg zu erreichen sind." Der Streaming-Dienst Spotify zum Beispiel erreicht pro Tag etwa 2,1 Millionen Nutzer und landet damit in den Top-Ten der meistgehörten deutschen Radioprogramme.

Wenn sich aber die Radionutzung ändert, muss sich auch die Media-Analyse ändern. Web- und UKW-Radios werden seit kurzem in einer Studie zusammengefasst: in der "MA Audio". Diesen Schritt lobt Lars Peters vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Aber Peters weist auch auf Mängel der Studie hin. Beim klassischen Radio werden Menschen gefragt, an welche Sender sie sich erinnern können. Bei Webradios dagegen werden die Logfiles der Computer ausgewertet.